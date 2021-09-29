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Edirne'de otomobille cipin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

29.09.2021 21:44 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de otomobille cipin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de otomobille cipin çarpıştığı kazada 4 kişi yaralandı.

İlker K. idaresindeki 22 SA 270 plakalı otomobil ile Mert Ö. idaresindeki 34 RH 5442 plakalı cip, Abdurrahman Mahallesi'nde Şahin Sokak ile Kanarya Sokak Kavşağı'nda çarpıştı. Devrilen cip, Kanarya Sokak'ta park halindeki 22 BH 351 plakalı otomobile çarptı.

Çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine polis ve 112 acil sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan sürücüler ile otomobildeki Emine K. ve Öykü K, Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.

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trafik kazası

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