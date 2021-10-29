Edirne'de pikap ve otomobilin çarpıştığı kazada 5 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de meydana gelen trafik kazasında 5 kişi yaralandı.

Mithatpaşa Mahallesi Kulekapı Caddesi'nde Berkay Y. idaresindeki 06 BZH 10 plakalı pikap ile Osman Ç'nin kullandığı 22 DC 753 plakalı otomobil çarpıştı.

Kazada, araçlarda bulunan 5 kişi yaralandı. Haber verilmesi üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık ve trafik ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ilk müdahalenin ardından Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'ne kaldırıldı.



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