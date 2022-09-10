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Edirne'de pirinç yemekleri yarışması yapıldı

10.09.2022 13:31 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de pirinç yemekleri yarışması yapıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin İpsala ilçesinde düzenlenen "21. Çeltik Festivali ve Tarım Fuarı" kapsamında pirinç yemekleri yarışması gerçekleştirildi.

Belediyenin düğün salonunda 4 kategoride düzenlenen yarışmada katılımcılar en iyi pirinç yemeğini yapmak için yarıştı.

Çorba, ana yemek, pilav ve tatlı kategorisinde yapılan pirinç içerikli yemekleri jüri üyeleri değerlendirdi.

Yarışmada çorba kategorisinde Beyhan Çalışkan, ana yemek kategorisinde Sevinç Elmas, pilav kategorisinde Filiz Aras ve tatlı kategorisinde Elçin Şenkal birinci oldu.

Dereceye giren yarışmacılara ödülleri Belediye Başkanı Abdullah Naci Ünsal tarafından verildi.

Ünsal, jüri üyelerine de teşekkür ederek plaket sundu.

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