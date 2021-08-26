YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de polis ekipleri çöp konteynerinde uyuşturucu ele geçirdi

Edirne'de polis ekipleri çöp konteynerinde uyuşturucu ele geçirdi

26.08.2021 18:52 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de polis ekipleri çöp konteynerinde uyuşturucu ele geçirdi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde çöp konteynerinde uyuşturucu bulundu.

Keşan Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekipleri Yenimescit Mahallesi Kısmet Sokak'ta uyuşturucuyla mücadele kapsamında uygulama yaptı. Ekipler, uygulama sırasında çöp konteynırında 200 gram bonzai ele geçirdi.

Uyuşturucuyu çöpe gizleyen kişinin bulunması için çalışma başlatıldı.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahladıSıcaktan bunalanlar Konyaaltı Sahili'nde sabahladı
Annesi balkondan attı sandılar ama... Gerçek bambaşka çıktı! Annesi balkondan attı sandılar ama... Gerçek bambaşka çıktı!
Suyu azalan Meriç Nehri'ndeki kum adacıklarında yürüyüş yapılıyorSuyu azalan Meriç Nehri'ndeki kum adacıklarında yürüyüş yapılıyor

Edirne Namaz Vakitleri 26 Ağustos Perşembe

İmsak
04:53
Sabah
06:26
Öğle
13:21
İkindi
17:05
Akşam
20:05
Yatsı
21:32

Edirne Nöbetçi Eczaneler26 Ağustos Perşembe

Altıerler Eczanesi
Merkez
Ülkü Eczanesi
Merkez
Saygın Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Uysal Eczanesi
Ipsala
Ebru Eczanesi
Kesan
Beyhan Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Arkadaşı için yapmıştı şimdi günde 2 bin adet üretiyor!

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

Kayseri'de terör örgütü üyesi firari hükümlü yakalandı

2020’nin en çok tartışılan filmleri

2020’nin en çok tartışılan filmleri

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

Büyükşehir Belediye Erzurumspor, Bandırmaspor maçı hazırlıklarına başladı

Denizlispor, Muğdat Çelik'i transfer etti

Denizlispor, Muğdat Çelik'i transfer etti

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Kahramanmaraş'ta arazi anlaşmazlığı kavgası: 1 ölü

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.