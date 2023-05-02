Edirne'de Romanlar Kakava hazırlıklarına başladı

Roman çeribaşının çarşıda pazarda davul ve zurnayla şenliklere davetinin ardından, evler ve sokaklar dip bucak temizleniyor.

"Kakava temizliği" adı verilen hummalı çalışmada, sandıklardan çıkarılan şenlik kıyafetleri yıkanıyor, evler boyanıyor, halılar temizleniyor, gül ağacı altına bırakılacak para keseleri hazırlanıyor.

Pak bir şekilde ilkbaharın karşılanmasının, yıl boyunca huzur, sağlık ve bereket getireceğine inanan Romanlar, 5 Mayıs günü başlayacak kutlamaları beklemeye başladı.

"KAKAVA GELENEĞİNİ YAŞATIYORUZ"

Menzilahir Mahallesi sakinlerinden Nurten Baltadan, AA muhabirine, tüm yıl Kakava zamanını sabırsızlıkla beklediklerini söyledi.

Hazırlıklara başladıklarını belirten Baltadan, "Kakava için evimizi temizliyoruz, badana yapıyoruz. Biz şenlik seviyoruz, oynamayı seviyoruz. Kakava geleneğini yaşatıyoruz." dedi.

Şenliklerin 5 Mayıs akşamı Kakava ateşinin yanmasıyla başlayacağını anlatan Baltadan, "Kakava'da baharın gelişini karşılıyoruz. Orada dilek tutuyoruz, nehir suyuna girip, elimizi yüzümüzü yıkıyoruz. Neşemiz Kakava'da olacak." diye konuştu.

"ESKİ KAKAVA'LARI ARIYORUZ"

Remzi Küçükcivan da geçmiş Kakava günlerine özlem duyduklarını ancak her şeye rağmen geleneği yaşatmaya çalıştıklarını dile getirdi.

Romanların yaşadığı mahallelerde şenlik hazırlıklarının sürdüğünü aktaran Küçükcivan, "Çoluk çocuğa renkli kıyafetler alınır, giyinirler. Evlerimizi badana yaparız. Baharın geldiği hissedilir. Kakava sabahı ise Sarayiçi'nden geldikten sonra 'bereket getirsin' diye yeşil dalları kapımızın girişine asarız." ifadesini kullandı.

"ÇOK SAYIDA MİSAFİRİMİZ GELECEK"

Çeribaşı Fikri Ocak ise yaklaşık 1400 yıldır yanan Kakava ateşinin Edirne Sarayiçi'nde bu yıl da yanacağını ifade etti.

Pek çok ülkeden turistin kutlamaya katılacağını belirten Ocak, "Kakava-Hıdırellez Şenlikleri dostluk, kardeşlik, arkadaşlık ve sevgiyi yaşatır. Şenliklerimizin bu sene daha güzel olacağına inanıyorum. Buraya dünyanın dört bir yanından ve Türkiye'den çok sayıda misafirimiz gelecek. Almanya, İsviçre ve Hollanda'dan arayanlar oldu, herkesi şenliklerimize bekliyoruz." dedi.

"YERLİ VE YABANCI MİSAFİRLERİMİZLE BU KÜLTÜRÜ YAŞATIYORUZ"

Edirne Kent Konseyi Roman Çalışma Grubu Başkanı Turan Şallı da 5-6 Mayıs tarihlerinde Edirne'nin yerli yabancı çok sayıda ziyaretçiyi ağırlayacağını söyledi.

Kente gelenlerle bu coşkuyu birlikte yaşadıklarını vurgulayan Şallı, şöyle devam etti:

"Kakava bizim özel bir geleneğimizdir. Toplumsal ve kültürel yapının birleşmesidir. Kakava'nın en büyük özelliği insanların sevgisinin, coşkusunun bir arada kutlanmasıdır. Eskiden Kakava'yı sadece Romanlar kutlardı. Artık Kakava Şenlikleri'ne sadece Romanlar katılmıyor, yerli ve yabancı misafirlerimizle bu kültürü yaşatıyoruz.

Kakava romanlar için ritüeller barındırıyor. 6 Mayıs sabahının alacakaranlığında Romanlar nehir suyuna girer. Gelinlik giyen kızlarımız bu suyla elini yüzünü yıkayıp dilek ve temennilerde bulunur. Etraftaki yeşil dalları evlerimize asarız. Bizler bu kültürün yaşatılmasını istiyoruz."

Şallı, şenlikleri, yazdığı "Çingene'nin Çalgısı Kakava'nın Kahkahası" kitabında tüm yönleriyle anlattığını kaydetti.

KAKAVA-HIDIRELLEZ ŞENLİKLERİ PROGRAMI

UNESCO İnsanlığın Somut Olmayan Kültürel Mirası Listesi'ndeki Kakava-Hıdırellez Şenlikleri, 5 Mayıs Cuma günü başlayacak.

Sarayiçi'nde düzenlenecek organizasyonda, bereket, sağlık, kısmet, barış ve huzur getirmesi dilekleriyle Kakava ateşi protokol tarafından yakılacak. Şenliklerin ilk gün programı konser ve halk oyunları gösterisiyle sona erecek.

Şenliklerin son gün programı ise Tunca Nehri kenarında gerçekleşecek. 6 Mayıs Cumartesi sabaha karşı yapılacak programda dilek ağacına dilekler bağlanacak, niyetlerin yazıldığı kağıtlar nehre bırakılacak.

