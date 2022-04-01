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Edirne'de sahipsiz hayvanlar için dernek ve kamu kurumlarına 6 ton mama dağıtıldı

01.04.2022 08:54 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de sahipsiz hayvanlar için dernek ve kamu kurumlarına 6 ton mama dağıtıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de sahipsiz hayvanlarının beslenmesi için kamu kurumu ve hayvanlar yararına çalışmalar yapan derneklere 6 ton mama dağıtıldı.

Edirne Valiliğince merkez ve ilçelerdeki sahipsiz hayvanların beslenme ihtiyaçlarının karşılanabilmesi amacıyla tedarik edilen mamalar, Edirne Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğünde dernek yöneticilerine teslim edildi.

Dağıtılan mamalar sayesinde yiyecek bulmakta zorluk çeken sahipsiz hayvanlar, hayvanseverler tarafından beslenecek.

Bir El Bin Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı Aydın, AA muhabirine, Edirne Valiliğinin düzenli olarak mama desteğinde bulunduğunu söyledi.

Hayvanların mama ihtiyaçlarının karşılanması adına Edirne'de önemli çalışmalar yapıldığını aktaran Aydın, şunları kaydetti:

"Valimiz Ekrem Canalp ve Doğa Koruma ve Mili Parklar Şube Müdürlüğü personeline derneğimiz ve hayvanseverler adına çok teşekkür ediyorum. Bu desteği ilk kez almıyoruz. Pandeminin başından itibaren düzenli periyotlarda böyle bir çalışma yapılıyor. Bu konuda Edirne şanslı bir il sayılabilir. Bizler hayvanların toplu yaşadığı düzenli beslenemediği noktalarda bu mamalarla besleme çalışması yapıyoruz. Elimizden geldiği kadar hayvanların karnının doymasını sağlamaya çalışıyoruz."

Hayvanlarının beslenmesi için kamu kurumu ve derneklere toplam 6 ton mama dağıtıldığı öğrenildi.

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