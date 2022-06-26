Edirne'de "Selimiye Farkındalık Koşusu" düzenlendi

EDİRNE (AA) - Selimiye Camisi'nin UNESCO Dünya Miras Listesi'ne girişinin 11. yıl dönümü dolayısıyla, cami çevresinde 11 turluk "Selimiye Farkındalık Koşusu" düzenlendi.
Edirne Belediyesi ile Balkan Ülkeleri Dostluk Grubu Gençlik ve Spor Derneği iş birliğinde 30 atletin katıldığı koşu Selimiye Camisi önünden başladı.
Atletler cami çevresinde 11 tur atarak farkındalık koşusunu tamamladı.
Dernek Başkanı Önder Akdağ, gazetecilere yaptığı açıklamada etkinliği gelecek yıllarda büyütmeyi hedeflediklerini belirtti.
Bu hafta Kırkpınar Yağlı Güreşleri'nin de başlayacağını vurgulayan Akdağ, tüm güreş severleri Edirne'de Kırkpınar'ı izlemeye ve yağlı güreş coşkusu yaşamaya davet etti.
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