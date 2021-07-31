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Edirne'de sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor

31.07.2021 13:32 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de sıcak hava yaşamı olumsuz etkiliyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de 40 dereceye yaklaşan sıcak hava ve nem hayatı olumsuz etkiliyor.

Kentte sıcak havadan bunalan vatandaşlar, gölgelik alanlar, park ve bahçelerde serinliyor.

Meteorolojik tahminlere göre, kentte bugün en yüksek sıcaklık 40 derece, hissedilen sıcaklık ise nemin de etkisiyle 45 dereceye yaklaşacak. Gelecek günlerde ise sıcaklıkların daha da artması bekleniyor.

- Nehirlerde kum adacıkları oluştu

Edirne'den geçen Meriç ve Tunca nehirlerinin debisi de kuraklık ve tarımsal sulamanın artmasına bağlı olarak düştü.

Meriç Nehri'nin debisi 60 metreküp/saniyeye kadar indi. Su seviyesinin azalmasıyla nehir yatağında oluşan kum adacıkları, nehirden beslenen kuşların uğrak mekanı oldu.

Tunca Nehri'nin debisi ise 7 metreküp/saniyeye kadar düştü. Suyu dip seviyeye inen nehrin yatağında adacıklar oluştu. Su akışının yavaşlaması nedeniyle su üzerinde yosun tabakaları meydana geldi.

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