YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de "sıfır atık ve geri dönüşüm" sergisi açıldı

Edirne'de "sıfır atık ve geri dönüşüm" sergisi açıldı

06.06.2022 11:33 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de "sıfır atık ve geri dönüşüm" sergisi açıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Dünya Çevre Günü dolayısıyla atıkların geri dönüşümüyle üretilen eşyaların yer aldığı sergi açıldı.

Vali Fahri Yücel İlkokulunda açılan ve tamamını öğrencilerin hazırladığı sergide, atık maddelerin değerlendirilmesi sonucu ortaya çıkan tasarımlar yer aldı.

Öğrenciler yaptıkları damacanadan gitar, pet şişelerden çöp kutusu, kağıt bardaktan ahize, su şişesinden kuşluk, çam fıstığı kabuğundan tablo, kullanılmayan mobilyalardan meyvelik gibi eşyaları nasıl yaptıklarını sergiyi ziyaret edenlere anlattı.

Sergiyi ziyaret eden İl Milli Eğitim Müdürü Önder Arpacı, AA muhabirine Sıfır Atık Projesi'nin Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın eşi Emine Erdoğan tarafından başlatıldığını anımsattı.

Projenin Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da desteklendiğini belirten Arpacı, "81 ilde ve her ilçede bir okul seçildi. Çocuklarımızın sıfır atık bilincinin gelişmesi ve çevre dostu olması bağlamında şimdiden bu bilinçle yetişiyor. Hem çevreyi kirletmiyorlar hem de tabiatın doğanın kıymetini biliyorlar. Geleceğe güzel bir miras bırakıyorlar." dedi.

Okul müdürü Selim Doğan da çevre dostu nesiller yetişmesi amacıyla okulda birçok faaliyet gerçekleştirdiklerini ifade etti.

Geri dönüşüm malzemeleri kullanmaya çalıştıklarını anlatan Doğan, okuldaki çeşme ve ışıkların Edirne Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi öğrenci ve öğretmenlerince değiştirilerek otomatik tasarruflu hale getirildiğini de kaydetti.

Vali Fahri Yücel İlkokulu 4. Sınıf Öğrencisi Elif Bakkal ise geri dönüştürülebilecek malzemelerin atılmaması gerektiğini onlarla tekrar birçok kullanım eşyası yapılabileceğini anlattı.

Öğrencilerden Beren Nazıroğlu da daha doğal bir yaşam için geri dönüşümün yaygınlaştırılması gerektiğini belirtti.

Sergi hafta boyunca ziyaret edilebilecek.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Edirne "müzeler şehri" olma yolundaEdirne "müzeler şehri" olma yolunda
Eskişehir'deki kazada ölen çiftin cenazesi Bursa'da toprağa verildiEskişehir'deki kazada ölen çiftin cenazesi Bursa'da toprağa verildi
NAC Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası Bodrum'da yapıldıNAC Dünya Vücut Geliştirme Şampiyonası Bodrum'da yapıldı
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı

Trende dehşet anları! Bir anda ortalık karıştı

Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar

Davayı kaybetti! Net varlığı bakın ne kadar

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Balmain'in 12.000 TL'ye sattığı terliğe alternatif modeller

Sessiz sedasız evlendi! Son halini paylaştı

Sessiz sedasız evlendi! Son halini paylaştı

“Hem yetişkin film yıldızı, hem de kilise üyesi...”

“Hem yetişkin film yıldızı, hem de kilise üyesi...”

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Gülşen'in sahnede giydiği şıklığıyla olay olan pantolona alternatif fiyatlı öneriler

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.