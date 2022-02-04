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Edirne'de sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

04.02.2022 16:46 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de sobadan sızan gazdan etkilenen 5 kişi hastaneye kaldırıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde sobadan sızan karbonmonoksitten etkilenen 5 kişi tedavi altına alındı.

Mustafa Kemal Paşa Mahallesi 700 Evler TOKİ Konutları'ndaki evde ikamet eden S.K, S.G, A.G, T.G. ve N.K, sobadan sızan gazdan etkilendi.

Fenalaşan S.K'nin haber vermesi üzerine olay yerine sağlık ekipleri sevk edildi.

Ambulanslarla Keşan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan 5 kişinin sağlık durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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