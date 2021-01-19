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Edirne'de soğuk hava etkili oluyor

19.01.2021 11:13 | Son Güncelleme:
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Edirne'de soğuk hava etkili oluyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de ayaz yaşamı olumsuz etkiliyor.

Hava sıcaklığının gece sıfırın altında 6 dereceye kadar düştüğü kentte, gündüz sıcaklığı da çok fazla değişmedi.

Sıcaklığın sıfırın altında 3 derece ölçüldüğü kentte ayaz nedeniyle vatandaşlar zorlanıyor.

Kentte soğuk havadan en çok sokak satıcıları etkileniyor.

Simitçi Göksel Örücü, AA muhabirine, kentte ayazın etkisini hissettirdiğini, özellikle sabah saatlerinde çok soğuk olduğunu söyledi.

Hava sıcaklığının sıfırın altına düşmesiyle sabah işe gelirken zorlandığını anlatan Örücü, "Kar yok, kuru ayaz var. Aslında kar yağsa hava yumuşayacak. İnşallah yağışlar olur. Sabah 7'de geliyorum ve çok soğuk oluyor, üşüyoruz." dedi.

Edirne Meteoroloji Müdürlüğü yetkilileri ise sıcaklığın bugünden itibaren kademeli olarak 5-6 derece yükseleceğini belirtti.

Olumsuz hava koşullarından etkilenen kuşlar ve sokak hayvanları da yiyecek bulmakta zorlanıyor.

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