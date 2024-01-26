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Edirne’de şok uygulamada didik didik aranan araçlarda silahlar ele geçirildi

İHA İHA
26.01.2024 13:56 | Son Güncelleme:
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Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun öncülüğünde gerçekleştirilen, 12 ekip ile 30 personelin katıldığı asayiş ve trafik denetiminde didik didik aranan araçlarda 2 ruhsatsız silah ele geçirildi.

Edirne’de şok uygulamada didik didik aranan araçlarda silahlar ele geçirildi

Edirne İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun’un kentte göreve başladığı günden itibaren neredeyse her gün kendisinin de katıldığı şok uygulamalarda, suç ve suçlulara karşı denetimler sıkı bir şekilde yapılmaya devam ediliyor.

Edirne İl Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin, Atatürk Bulvarı üzerinde yaptıkları denetimlerde şüphe üzerine durdurulan bir araçta yapılan aramada 2 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Araç içerisindeki V.C. ile M.C. ruhsatsız silah taşıma suçundan dolayı gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürü Karaburun’un da bulunduğu şok uygulamada toplamda 159 araç ve sürücü kontrol edildi.

Asayiş ve trafik uygulamaları çerçevesinde 10 araç sürücüsüne çeşitli maddelerden 33 bin 390 TL cezai işlem uygulanırken, alkollü araç kullanan 2 sürücüye ise ceza kesildi.

Durdurulan araçlarda yapılan Genel Bilgi Toplama (GBT) sorgusunda aranması bulunan 4 kişi tespit edilerek gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, Edirne’nin huzuru ve güvenliği için denetimlerin devam edeceğini belirtti.

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