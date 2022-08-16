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Edirne'de su, toprak ve hava analizlerinin yapılacağı araştırma merkezi kurulacak

16.08.2022 13:08 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de su, toprak ve hava analizlerinin yapılacağı araştırma merkezi kurulacak

Edirne'de su, toprak ve hava analizlerinin yapılacağı araştırma merkezi kurulacak

EDİRNE (AA) - Edirne'de, su, toprak ve hava analizlerinin yapılacağı, içerisinde farklı laboratuvarların yer alacağı Mavi Büyüme Araştırma Merkezi kurulacak.

Trakya Üniversitesinden yapılan açıklamaya göre, Trakya Üniversitesi ve Bulgaristan'dan Prof. Dr. Asen Zlatarov Üniversitesi iş birliğinde hayata geçirilen "Mavi Büyüme için Sınır Ötesi İş Birliği: Mavi Büyüme Laboratuvarları" Avrupa Birliği projesinin planlama toplantısı Edirne'de yapıldı.

Toplantıda, geliştirme ve pilot çalışmaların uygulanması süreçleriyle ilgili planlamalar gerçekleştirildi.

3,3 milyon avroluk bütçesiyle çevre alanında en yüksek bütçeli sınır ötesi iş birliği projesiyle, çevresel koruma bilinci ve sürdürülebilir kalkınma farkındalığı oluşturulması amaçlanıyor.

Araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin gerçekleştirilmesinin planlandığı proje ile Burgaz ve Edirne'de ortak araştırma metotlarının geliştirilmesi ve proje ortaklarının araştırma altyapılarının güçlendirilmesi amacıyla iki kentte Mavi Büyüme Araştırma Merkezi kurulacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Proje Koordinatörü Prof. Dr. Murat Türkyılmaz, sınır ötesi iş birliği ile Türkiye ve Bulgaristan'ın su kaynaklarının analizlerini yaparak çevresel koruma ve sürdürülebilir kalkınmaya destek sağlamak istediklerini belirtti.

Merkezde su, toprak ve hava analizlerinin yapılacağını aktaran Prof. Dr. Türkyılmaz, şunları kaydetti:

"Sınır ötesi bölgedeki paydaşlarımız ile doğal kaynakların sürdürülebilir yönetimi için etkileşim, koordinasyon ve iş birliği içerisinde çalışmalarımız devam ediyor. Bu kapsamda Arda, Tunca ve Meriç nehirlerinin suyunda bulunan ve ekosisteme zarar veren mikroplastik atıkları incelemek için gerekli donanım ve altyapıları oluşturuyoruz. Çalışmalarımızı tamamladığımızda sınırın her iki tarafındaki su ekosistemlerinin ekolojik durumu hakkında önemli bilgi ve veriler elde edeceğiz. Bu sayede gelecek dönemlerde yapılacak araştırma faaliyetleri süreklilik kazanacak."

Toplantı sonrası proje heyeti, Meriç ve Ergene nehirleri ile Enez, İpsala bölgesi ve Gala Gölü'nün de aralarında bulunduğu 12 farklı noktaya saha ziyaretleri gerçekleştirdi.

Edirne'de su, toprak ve hava analizlerinin yapılacağı araştırma merkezi kurulacak

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Trakya Üniversitesi analiz

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