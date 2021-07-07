Edirne'de Süloğlu Barajı'nda kayıktan düşen amatör balıkçı hayatını kaybetti

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Süloğlu Barajı'na balık tutmak için kayıkla açılan 2 kişiden biri boğuldu.

Baraja balık tutmak için giden Gürkan Karabacak ve Feyzullah Esenkal (41), kayıkla yaklaşık 70 metre açıldıktan sonra suya düştü.

Gürkan Karabacak yüzerek kıyıya ulaşırken arkadaşının kurtarılması için yardım talebinde bulundu.

Olay yerine gelen ekipler, Feyzullah Esenkal'ın kurtarılması için çalışma başlattı. AFAD ekipleri tarafından bulunan Esenkal'ın cesedi, sudan çıkarıldıktan sonra Süloğlu Devlet Hastanesi morguna gönderildi.



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