Edirne'de "tam kapanma" sürecinde sokak hayvanlarına 5 ton mama dağıtıldı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan "tam kapanma" sürecinde sokak hayvanları, Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürlüğü ekipleri ve hayvanseverlerin iş birliğiyle düzenli besleniyor.

Besleme çalışması kapsamında ekipler ve hayvanseverler Meriç Nehri kenarında ve eski çöplük mevkisinde sokak hayvanlarına mama takviyesinde bulundu, su kaplarını doldurdu.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Edirne Şube Müdürü Kerim Yapça, gazetecilere yaptığı açıklamada "tam kapanma" sürecinde şimdiye kadar sokak hayvanları için 5 ton mama dağıtıldığını söyledi.

Sokak hayvanlarının bu süreçte de unutulmadığına dikkati çeken Yapça, "Derneklerle kurduğumuz iletişim sayesinde ihtiyaç olması halinde hemen devreye giriyoruz. Hayvanseverler ve dernekler adına Valimize teşekkür ediyoruz. Bundan sonraki süreçte de inşallah devlet desteği ile kısırlaştırmalara başlayacağız." dedi.

Bir El Bin Nefes Derneği Başkanı Yağmur Islattı ise sokak hayvanları için yapılan mama desteğinden dolayı Valiliğe teşekkür etti.