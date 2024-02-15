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Edirne'de tarihi konakların restorasyonu sürüyor

AA AA
15.02.2024 13:35 | Son Güncelleme:
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Edirne'de kent turizmine kazandırılacak tarihi konakların restorasyon çalışmaları sürüyor.

Vali Yunus Sezer, Kaleiçi'ndeki konaklarda incelemede bulundu, fiziki durumları hakkında bilgi aldı.

Edirne'de çok sayıda tarihi konak olduğuna işaret eden Sezer, kentin tarihi ve kültürel yapıları bakımından dünyada sayılı illerden olduğunu söyledi.

Özellikle Kaleiçi'nde turizme kazandırılacak çok sayıda yapının olduğunu belirten Sezer "Kaleiçi'ndeki birbirinden değerli tarihi konakların yeniden ihyası ile Edirne'nin kentsel hafızası canlandırılacak, 28 konağın restorasyon çalışmalarının tamamlanmasıyla Kaleiçi dünyada örnek gösterilecek bir nokta haline gelecek."

Sezer, restorasyon çalışmalarını en kısa sürede tamamlamayı hedeflediklerini kaydetti.

Konakların pek çoğunun Kaleiçi'nde olduğunu, restorasyon çalışmaları bittiğinde bu bölgenin önemli bir turizm rotası haline geleceğini vurgulayan Sezer, "İl genelinde 200'e yakın benzer yapı var. Kendi konaklarıyla ilgili restorasyon çalışması yapacak konak sahiplerine de proje desteği vereceğiz, inşaata başlayacak seviyeye getireceğiz." diye konuştu.

Sezer'e incelemelerinde İl Özel İdaresi Genel Sekreteri ve Vali Yardımcısı Batuhan Ciğerci, Baro Başkanı Gökhan Karakoç, İl Emniyet Müdürü Onur Karaburun, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, İl Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Müdürü Engin Öztürk, Edirne Valiliği Çevre Vakfı Müdürü Burak Hesapçıoğlu da eşlik etti.

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