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Edirne'de tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için 34 milyon liralık kaynak ayrıldı

14.06.2023 11:50 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne Valisi H. Kürşat Kırbıyık, kentte tarım ve hayvancılığın geliştirilmesi için 2023 yılında 34 milyon liralık kaynak ayrıldığını söyledi.

Lalapaşa ilçesine bağlı Vaysal köyündeki mesire alanında incelemede bulunan Vali Kırbıyık, köylülerin sorun ve taleplerini dinledi.

Tarım ve Orman İl Müdürü Atilla Bayazıt ve DSİ yetkililerine talimat veren Kırbıyık, üretim kapasitesinin artırılması için üreticilere destek olmaya devam edeceklerini bildirdi.

Tarım ve hayvancılığın kent ekonomisi için önemli olduğunu, üretimin artırılmasına yönelik projeler hazırlandığını aktaran Kırbıyık, şunları kaydetti:

"Bu yıl tarımsal sulamaya yaklaşık 25 milyon lira kaynak ayırdık, tarım ürünlerinin desteklenmesine de projelerle birlikte 9 milyona yakın bir bütçe ayrıldı. Tarım ve hayvancılığa toplam 34 milyon liraya yakın kaynak ayırıyoruz. Sulamayla ilgili çalışmaları hem DSİ hem de İl Özel İdare aracılığıyla yapmaya hazırız. Hayvancılığın geliştirilmesine yönelik projeler gerçekleştirmeye devam edeceğiz."

Kırbıyık'a ziyaretinde AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal ve kurum müdürleri de eşlik etti.

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Anahtar Kelimeler:
destek kaynak tarım ve hayvancılık

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