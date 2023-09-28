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Edirne'de taşkınlarla zarar gören tarihi Kasımpaşa Camisi yerinde restore edilecek

28.09.2023 15:36 | Son Güncelleme:
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Edirne Valisi Yunus Sezer, Tunca Nehri kıyısında taşkınlardan zarar gören Kasımpaşa Camisi'nin yerinde restore edileceğini belirtti.

II. Murat ve Fatih Sultan Mehmet'in vezirliğini yapan, "evliya" olarak da anılan Kasım Paşa tarafından 1478'de inşa ettirilen Kirişhane semtindeki tek kubbeli, kare planlı, tek minareli, avlulu cami taşkından kenti korumak için çekilen setle Tunca Nehri arasında kaldı.

Geçmiş yıllarda taşıma ve yerinde yükselme projeleriyle restoresi gündeme gelen caminin son aşamada yerinde restore edilmesi planlandı.

Edirne Valisi Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, caminin, taşkın sahasında olması ve su basma riskine karşı taşınması veya 3 metre yükseltilmesinin gündeme geldiğini anlattı.

Caminin bulunduğu bölgede 20 yılda iki ya da üç defa çok yüksek olmamak kaydıyla su baskını yaşandığını belirten Sezer, "Buranın orijinalinde mimarisi taşınmaya çok uygun değil. Çünkü tuğla bir mimarisi var. Sökülüp taşınması büyük bir tahribata sebep olabileceğinden söz ediyor arkadaşlar. Şu andaki kanaatimiz çevre düzenlemesiyle beraber yerinde yapılması." diye konuştu.

Sezer restore projesinin Vakıflar Edirne Bölge Müdürlüğünce kısa sürede hazırlanacağını bildirdi.

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Tunca Nehri

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