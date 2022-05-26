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Edirne'de terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

26.05.2022 16:59 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de terör örgütü PKK şüphelisi Yunanistan'a kaçarken yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK şüphelisi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri 1. derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, Yunanistan'a kaçmaya çalışan terör örgütü PKK zanlısı H.E'yi yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheliyle ilgili soruşturma sürüyor.

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Anahtar Kelimeler:
pkk Gözaltı Yunanistan

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