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Edirne'de tır şoförünü öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

EDİRNE HABERLERİ  | 15.09.2020 16:14 | Son Güncelleme

Edirne'de tır şoförünü öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan kişi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de çıkan kavgada tır şoförünü bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan zanlı tutuklandı.

Kapıkule Sınır Kapısı yolundaki tesiste çıkan kavgada Erdal Uslu'yu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla gözaltına alınan R.Ç.'nin jandarmadaki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Tır şoförleri Erdal Uslu ile R.Ç. arasında dün park sırası nedeniyle çıkan bıçaklı kavgada yaralanan Uslu, sağlık ekiplerince kaldırıldığı hastanede müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı.

Zanlı R.Ç. jandarma ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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