YURTHABER
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de trafik kazası: 1 ölü

Edirne'de trafik kazası: 1 ölü

EDİRNE HABERLERİ  | 03.02.2020 08:40 | Son Güncelleme

Edirne'de trafik kazası: 1 ölü

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde otomobille kamyonun çarpışması sonucu 1 kişi öldü.

Alınan bilgiye göre, İ.T idaresindeki 22 LH 207 plakalı otomobil, İzzetiye Kavşağı yakınlarında O.K. idaresindeki 17 SG 744 plakalı kamyonla çarpıştı.

Kazada sürücü İ.T, olay yerinde hayatını kaybetti.

İ.T'nin cenazesi Cumhuriyet savcısının incelemesinin ardından Keşan Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Kamyon sürücüsü O.K, ifadesinin alınması için İlçe Jandarma Komutanlığına götürüldü.

GÜNÜN ÖNEMLİ HABERLERİ
Selimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale ettiSelimiye Camisi'nde hareketli dakikalar! Polis müdahale etti
YORUMLARI GÖR ( 0 )
Anahtar Kelimeler:
Edirne Keşan Trafik Kazası

En Çok Okunan Yerel Haberler

Şubat ayında deniz keyfi

Şubat ayında deniz keyfi

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

02.02.2020 tarihinde dünyaevine girdiler

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

Balıkesir'de 72 yaşındaki dalgıç yeni botuyla açıldığı denizde boğuldu

Düzce'de şüpheli ölüm

Düzce'de şüpheli ölüm

Şehir ve Medeniyet Okulunda “Osmanlı Şehirleri” semineri

Şehir ve Medeniyet Okulunda “Osmanlı Şehirleri” semineri

Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

Avrupa Parlamentosunda Türk bayrağını yırtan ırkçı Yunan milletvekiline tepki

Edirne Namaz Vakitleri 3 Şubat Pazartesi

İmsak
06:50
Sabah
08:18
Öğle
13:33
İkindi
16:12
Akşam
18:37
Yatsı
20:00

Edirne Nöbetçi Eczaneler 3 Şubat Pazartesi

Murat Eczanesi
Merkez
Selimiye Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Havsa Eczanesi
Havsa
Devranoğlu Eczanesi
Ipsala
Ebru Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster

İlginizi Çekebilir

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan DHKP/C şüphelisi tutuklandı

Yunanistan'a kaçmaya hazırlanırken yakalanan DHKP/C şüphelisi tutuklandı

Teknopark’ın duvarları modern sanatla süslendi

Teknopark’ın duvarları modern sanatla süslendi

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü’nde görev değişikliği

Trakya Üniversitesi Balkan Araştırma Enstitüsü’nde görev değişikliği

İş Kazasının Altından Cinayet Çıktı

İş Kazasının Altından Cinayet Çıktı

İpsala’da Osmanlı Dönemine Ait Altın Sikke Yakalandı

İpsala’da Osmanlı Dönemine Ait Altın Sikke Yakalandı

Okuyucu Yorumları 0 yorum
Tüm Yorumları Görmek İçin Tıklayın
İletişim Kurumsal Yardım Üyelik Gizlilik Bildirimi Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.