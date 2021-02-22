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Edirne’de trafik kazası: 3 yaralı

22.02.2021 11:50 | Son Güncelleme:
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Edirne’nin Keşan ilçesinde güneşin gözünü aldığı çöp kamyonu sürücüsü park yasağı olan yere park edilen kamyona arkadan çarptı.

Edirne’nin Keşan ilçesinde güneşin gözünü aldığı çöp kamyonu sürücüsü park yasağı olan yere park edilen kamyona arkadan çarptı. Bir belediye personeli araç içinde sıkıştı.
Kaza sabah saatlerinde Büyük Cami Mahallesi Tepe Mezarlık Sokak mevki’inde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, içinde 3 personelin bulunduğu Keşan Belediyesi’ne ait çöp kamyonu, o sırada yasak olmasına rağmen yol kenarında park eden kamyona arkadan çarptı.
Kazanın etkisiyle içeride bulunan bir personel araç içinde sıkışırken, diğer iki personel ise dışarı çıkmayı başardı. Kazanın ihbar edilmesi üzerine bölgeye ambulans, polis ve itfaiye ekipleri gönderildi. Araç içine sıkışan personel, itfaiye kaza kırım ekibinin çalışmaları sonrasında sıkıştığı yerden kurtarıldı. Daha sonra kazada yaralanan iki personel ambulans ile Keşan Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı.
Hastaneye kaldırılan personellerden birinin bacak ve ayağının çeşitli yerlerinde kırıklar olduğu bilgisine ulaşıldı.
Kazayı anlatan çöp kamyonunun sürücüsü E.Ü. ise karşıdan gelen güneş sebebiyle önünü göremediğini bunun sonucunda ise çarpışmanın meydana geldiğini söyledi.
Öte yandan, park yasağı olan bölgeye park halinde bırakılan kamyonun şoförü kaza yerinde bulunamazken, olayla ilgili soruşturma başlatıldı.

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