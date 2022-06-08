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Edirne'de "Tunca 3/Panzehir" operasyonu firarisi 2 zanlı yakalandı

08.06.2022 15:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de "Tunca 3/Panzehir" operasyonu firarisi 2 zanlı yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de polis ve jandarma ekiplerinin düzenlediği uyuşturucu operasyonunda firari 2 zanlı gözaltına alındı.

Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "Tunca 3/Panzehir" operasyonunda firari Y.G. ve S.G'yi Atatürk Bulvarı'nda araç içerisinde yakaladı, 11 paket metamfetamin ele geçirdi.

Zanlıların emniyetteki ifade işlemleri sürüyor.

Edirne Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde polis ve jandarma ekiplerince belirlenen adreslere düzenlenen operasyonda 271 gram metamfetamin, 321 gram esrar, 11 kök Hint keneviri, uyuşturucu içiminde kullanılan çok sayıda aparat, yivsiz av tüfeği, 4 uyuşturucu hap, 2 hassas terazi, bir miktar esrar ve metamfetamin ile uyuşturucu satışından elde edildiği sanılan 10 bin lira ele geçirilmişti.

Operasyonda 31 kişi gözaltına alınmış, şüphelilerden 24'ü tutuklanmış, 4'ü adli kontrol şartıyla, 3'ü de savcılık sorgusunun ardından serbest bırakılmıştı.

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