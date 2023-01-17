Edirne'de Tunca ve Meriç nehirleri atık salınımından kurtarılıyor

Gürkan, Kirişhane Paşaçayırı mevkisinde bulunan arıtma tesisinde gazetecilere yaptığı açıklamada, Edirne'de evsel atıkların Tunca Nehri'ne bırakıldığıyla ilgili çıkan haberlerin doğru olduğunu söyledi.

Edirne'nin bugüne kadar herhangi bir biyolojik arıtma tesisi yapmamış bir kent olduğunu belirten Gürkan, 2015 yılında İller Bankası'yla yaptıkları projeyle ileri biyolojik atık su arıtma tesisi inşa etmeyi planladıklarını dile getirdi.

Projenin, İller Bankası tarafından çizilmesinin ardından yer temini yaparak Edirne Belediyesi'ne geri ödeme koşuluyla finansman sağladıklarını söyleyen Gürkan, "5 Haziran 2018 tarihinde yani Dünya Çevre Günü'nde bu gördüğünüz tesislerin temelini attık." dedi.

Pandemiye rağmen tesisi planladıkları zamanda bitirdiklerini vurgulayan Gürkan, "Ancak zemin şartları ve projedeki bazı eksikler nedeniyle 2022 yılında bir ikmal ihalesi yapıldı. Onunla beraber proje daha da hızlanarak devam etti. Şu anda gördüğünüz gibi fiziksel anlamda betonarme inşaatlarının tamamı bitmiş durumda." dedi.

Gürkan, tesiste kullanılacak mekanik aksamların ve motorların salgında gümrükte beklemesi nedeniyle geç geldiğini bununda tesisin açılışını bir süre ötelediğini söyledi.

Planlarının tesisi geçen ay sonunda hizmete almak olduğuna dile getiren Gürkan, "Şimdi yaklaşık 20 gün sonra tesise ilk atık suları vermeye başlayacağız. Şu anda sözleşmeli firmamız gece gündüz çalışıyor. Bu tesis 2033 yılına kadar günlük yaklaşık 39 bin metreküp atık suyu arıtacak. Daha sonraki aşamada da günlük yaklaşık 50-51 bin metreküp suyu arıtacak şekilde planlandı." diye konuştu.

"20 GÜN SONRA KENTİN TÜM ATIK SULARI BURADA ARITILACAK"

Gürkan, şehirdeki evsel ve endüstriyel atıkların tesise geleceğini, Edirne'nin kirlilik yaratacak derecede endüstriyel tesis olmamasının avantajını yaşadığını vurguladı.

Atıkların arıtılmasının son derece önemli olduğunun altını çizen Gürkan, "Edirne Belediyesi atık su arıtmada biraz geç kalmış belediyelerden biri ama görüldüğü gibi son derece modern, günün şartlarına, teknolojiye, bilime uygun bir ileri biyolojik atık su arıtma tesisini hayata geçirdik. 20 gün sonra kentin tüm atık suları burada arıtılacak." dedi.

Gürkan, bölgede tarım yapan birliklerle tesiste arıtılan suyun kullanılması konusunda görüşmeler yaptıklarını, tesisten çıkacak arıtma çamurundan da elektrik üretmeyi planladıklarını kaydetti.

Tesisin devreye alınmasıyla Tunca Nehri ve birleştiği Meriç Nehri evsel atıklardan tamamen arındırılmış olacak.

