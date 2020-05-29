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Edirne'de üretilen "Mobil İzolasyon Sedyesi" hizmete açıldı

EDİRNE HABERLERİ  | 29.05.2020 16:58 | Son Güncelleme

Trakya Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Tabakoğlu: "Bu ünite, koronavirüslü hastaların bir yere transfer edilirken diğer kişilere virüs bulaştırmasını engelliyor"

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Trakya Üniversitesi (TÜ) bünyesinde faaliyet gösteren Trakya Teknopark'ta üretilen "Mobil İzolasyon Ünitesi" hizmete açıldı.

TÜ Tıp Fakültesinde düzenlenen törende, Teknopark Genel Müdürü Özgür Özdemir, Rektör Prof. Dr. Erhan Tabakoğlu'na ünite hakkında bilgi verdi.

Rektör Tabakoğlu, gazetecilere yaptığı açıklamada, Teknopark'ın salgınla mücadele sürecinde ürettiği üniteyle büyük bir başarıya imza attığını söyledi.

Yeni tip koronavirüs salgınının tüm dünyada devam ettiğini, bu nedenle alınan önlemlerin büyük önem taşıdığını vurgulayan Tabakoğlu, şöyle konuştu:

"Salgınla mücadele sürecine üniversiteler de önemli katkılar sağlıyor. Bu katkılardan biri de Mobil İzolasyon Ünitesi veya sedyesi. Bu ünite, koronavirüslü hastaların bir yere transfer edilirken diğer kişilere virüs bulaştırmasını engelliyor. Hastane içinde tahlile giderken ya da uçak ambulansla transfer yapılırken büyük önem taşıyor. Dışarıya veya içeriye herhangi bir mikrop girmesine çıkmasına izin vermiyor. Bu izole sedyenin, inşallah Sağlık Bakanlığı ile de görüşerek seri üretimine geçeceğiz."

Teknopark Genel Müdürü Özdemir de yurt dışında yaklaşık 2 bin dolar olan izolasyon sedyesini çok daha düşük bir maliyetle ürettiklerini dile getirdi.

Dünyada sadece Çin ve Avustralya'da üreticisi olan izolasyon sedyesinin seri üretimini yapmak istediklerini anlatan Özgür Özdemir, Türkiye'de birçok hastanenin bu ürüne ihtiyaç duyduğunu vurguladı.

Özdemir, ekip arkadaşları olan proje sorumlusu Dr. Elvin Dinler ve Mehmet Onur Ustaoğlu'na da teşekkür etti.

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