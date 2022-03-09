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Edirne'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı

09.03.2022 10:34 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de uyuşturucu ele geçirilen otomobildeki 3 kişi gözaltına alındı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde şüphe üzerine durdurulan bir otomobilde 82 gram metamfetamin ele geçirildi.

İl Emniyet Müdürlüğü İstihbarat Şubesi ve İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Grup Amirliği ekiplerinin çalışması sonucu bir otomobil, şüphe üzerine Yeni Sanayi Sitesi'nde durduruldu.

Araçtaki aramada, poşette 82 gram metamfetamin, 2 uyuşturucu hap, bir miktar esrar, uyuşturucu yapımında kullanıldığı düşünülen 369 gram Özbek şekeri ve uyuşturucu içiminde kullanılan aparat ele geçirildi.

Araçta bulunan A.Z, U.G, ve S.K gözaltına alındı.

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