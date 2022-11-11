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Edirne'de uyuşturucu operasyonunda 3 şüpheli tutuklandı

11.11.2022 09:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de, uyuşturucu satıcılarına yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 6 zanlıdan 3'ü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, uyuşturucu satıcılarına yönelik 6 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda 87 gram sentetik uyuşturucu, bir miktar esrar ve uyuşturucu ticaretinden elde edildiği değerlendirilen 6 bin 400 lira ele geçirildi.

Gözaltına alınan 6 şüpheli emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi. Şüphelilerden G.K, C.T. ve H.B, çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı, diğerleri adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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uyuşturucu operasyon

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