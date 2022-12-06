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Edirne'de uyuşturucu ticareti iddiasıyla 2 şüpheli tutuklandı

06.12.2022 11:24 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'nin Keşan ilçesinde uyuşturucu ticareti yaptığı iddiasıyla gözaltına alınan 2 zanlı tutuklandı.

Keşan Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Yenimescit Mahallesi Huzur Sokak'ta A.Ü'nün üst aramasında, sigara paketinin içerisinde 31 kilitli poşette 20 gram eroin ile uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 3 bin 650 lira ele geçirdi.

Şüpheli A.Ü. ve yanındaki O.U. gözaltına alındı.

A.Ü'nün uyuşturucuyu P.D'den satın aldığını söylemesi üzerine bu kişi de polis ekiplerince yakalandı. P.D'nin üst aramasında uyuşturucu satışından elde edildiği belirlenen bin 830 lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan A.Ü. ve P.D, sulh ceza hakimliğince tutuklandı. Şüpheli O.U. adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

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Anahtar Kelimeler:
polis Keşan uyuşturucu

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