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Edirne'de uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 21 zanlı yakalandı

20.01.2023 15:43 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de kolluk ve gümrük muhafazanın operasyonlarında çok miktarda uyuşturucu ele geçirildi, 21 şüpheli gözaltına alındı.

Edirne Valiliğinden yapılan açıklamaya göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü ve Jandarma Komutanlığı ile gümrük ve muhafaza ekipleri uyuşturucuyla mücadele kapsamında faaliyetlerini sürdürüyor.

Bu kapsamda son bir haftada gerçekleştirilen operasyonlarda 603 kilo 503 gram skunk, 1 kilo 36 gram kokain, 87,3 gram metamfetamin, 3,93 gram eroin, 3,58 gram esrar, 100 uyuşturucu hap, 10 sentetik uyuşturucu hap ile 257 sentetik ecza ele geçirildi.

Uyuşturucu kaçakçılığı ve uyuşturucu ticareti yaptıkları iddiasıyla 21 zanlı gözaltına alındı.

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Anahtar Kelimeler:
Gözaltı kaçakçılık

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