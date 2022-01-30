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Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

30.01.2022 15:55 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de uyuşturucuyla yakalanan şüpheli tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de üzerinde uyuşturucu ele geçirilen şüpheli tutuklandı.

Sarıcapaşa Caddesi'nde polis ekiplerince yakalanan E.T'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye getirilen zanlı, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe "uyuşturucu veya uyarıcı madde imal ve ticareti yapmak" suçundan tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Motosikletli Polis Timleri, dün durdurdukları şüpheli E.T'nin üst aramasında 26 pakette 203.9 gram esrar, 0,20 gram metamfetamin ve uyuşturucu satışında kullanılan hassas terazi ele geçirmişti. Zanlı gözaltına alınmıştı.

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