Edirne'de vatandaşlar yaralı atın yük arabasına koşulmasına tepki gösterdi

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Keşan ilçesinde sırtından yaralı bir atın yük arabasına koşulması, sivil toplum kuruluşları ve vatandaşların tepkisini çekti.

İlçede yaşayan bir vatandaş, sırtındaki yarasından kan sızan bir atın yüklü at arabasını çektiği sırada görüntüsü çekerek, "Bu nedir ya, bu ne vicdansızlık" dediği anları sosyal medyada yayınladı.

Görüntüyü izleyen vatandaşlar ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri tepki gösterdi.

Zabıta ekipleri yaralı at ve sahibinin bulunması için çalışma başlattı.

Keşan Sokak Hayvanlarını Koruma Derneği (KE-HAYKO) Derneği Başkanı Sevinç Cebeci, AA muhabirine, yaralı atın yük arabası çekmesinin vicdanlara sığmayan bir görüntü olduğunu söyledi.

Duyarlı bir vatandaşın bu anı görüntüleyerek sosyal medyada paylaştığını belirten Cebeci, şunları kaydetti:

"Böyle bir durumla karşılaşan vatandaşlar hemen zabıta, polis yada belediyenin 153 numaralı hattını arayarak bilgi vermelidir. At bir yük hayvanı olabilir ancak gereğinden fazla yük yüklemek yada yaralı şeklide çalıştırmak vicdanlara sığmaz.

Zabıta ekipleri bunun bulunması için çalışma başlattı. Keşan Belediyesi ilçedeki at sahiplerine triportör dağıttı. Bu çok güzel bir projeydi ancak bu yaralı atın kayıtlı olmadığını düşünüyoruz. Bir an önce bulunup tedavi edilmelidir."

