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Edirne'de yağışlar devam edecek

EDİRNE HABERLERİ  | 12.12.2020 15:34 | Son Güncelleme

Edirne'de yağışlar devam edecek

EDİRNE (AA) - Edirne'de yağışların devam edeceği bildirildi.

DSİ 11. Bölge Müdürlüğünden yapılan açıklamada, Bulgaristan'da Meriç, Tunca ve Arda nehirleri havzalarında yapılan tahminlere göre, yağışların gelecek günlerde de devam edeceğinin beklendiği kaydedildi.

Açıklamada, şöyle denildi:

"Yapılan modellemelere göre, Tunca Nehri'nde su miktarının saniyede 40 metreküp, Meriç Nehri'nde ise saniyede 750 metreküp civarlarına kadar yükselebileceği, ancak herhangi bir taşkın riski oluşturmayacağı beklenmektedir. Nehir güzergahları ve yakınlarında etkilenebilecek faaliyetler konusunda dikkatli ve tedbirli olunması gerekmektedir."

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