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Edirne'de yangın tüplerine gizlenmiş 10 kilo 320 gram eroin ele geçirildi

EDİRNE HABERLERİ  | 07.02.2020 09:03 | Son Güncelleme

Kapıkule Sınır Kapısı'nda uyuşturucunun ele geçirildiği tırın şoförü tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de tırdaki yangın tüplerine gizlenmiş 10 kilo 320 gram eroin ele geçirildi.

Alınan bilgiye göre, Edirne Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uluslararası uyuşturucu ticareti yapan şüphelilere yönelik çalışma sonrası yurt dışına çıkmak için Kapıkule Sınır Kapısı'na gelen S.E'nin kullandığı tıra operasyon düzenledi.

Tırda yapılan aramada iki yangın tüpüne gizlenmiş 10 kilo 320 gram eroin bulundu.

Gözaltına alınan sürücü S.E, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

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Anahtar Kelimeler:
Edirne Operasyon Uyuşturucu

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