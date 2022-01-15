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Edirne'de yol ortasında kalan ecdat mezarları dikkati çekiyor

15.01.2022 15:14 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de yol ortasında kalan ecdat mezarları dikkati çekiyor

EDİRNE (AA) - Edirne'de, İstanbul'un fetih hazırlıklarında dev "şahi" toplarının dökümünün yapıldığı Tophane Bayırı'nda bulunan yol ortasındaki ecdat mezarları dikkati çekiyor.

Meydan Mahallesi Kıyık Caddesi'nde, Selimiye Camisi'nin eski imamlarından Saçlı İbrahim Efendi ve Edirne'nin manevi büyüklerinden Ethem Baba'nın mezarları, belediyenin geçmiş yıllarda yaptığı yol düzenlemesinin ardından cadde ortasında kaldı.

Fatih Sultan Mehmet'in İstanbul'un fethi için top döktürdüğü yerde bulunan mezarların olduğu bölüme daha sonra şahi topu heykeli de konuldu.

Bakımı mahalleliler tarafından yapılan mezarlar yol ortasında kalması nedeniyle yoldan geçenlerin ve kenti ziyaret eden turistlerin ilgisini çekiyor.

Esnaf Rıfat Özel, AA muhabirine, ecdat yadigarı mezarlara sahip çıktıklarını belirterek, "İstanbul'un fethine gidileceği zaman toplar burada döktürülüyor. Osmanlı zamanında bu bölge sanayi bölgesiymiş. Aynı zamanda burada eğitim verilen bir medrese de varmış. Medresenin hocalarının mezarları olduğu söyleniyor." dedi.

Özel, yoldan gelip geçenlerin mezarları gördüğünde şaşırdığını ve fotoğrafını çektiğini dile getirdi.

Mahalle sakinlerinden Serkan Eker ise yolun genişletilmesinin ardından ortada kalan mezarlara mahalleliler olarak sahip çıktıklarını anlattı.

Kente gelen ziyaretçilerin yol ortasında mezarları gördüğünde şaşırdığını ifade eden Eker, "Mezarların şehrimiz için manevi değeri var. Dini günlerde mahalleli buraya gelip mezarların temizliğini yapıp dua eder. Yoldan geçen insanlar burada durup dua ediyor, fotoğrafını çekiyor. Geçmişimize sahip çıkıyoruz." diye konuştu.

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