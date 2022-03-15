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Edirne'de yoldan çıkan beton mikseri ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı

15.03.2022 13:19 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de yoldan çıkan beton mikseri ağaca çarptı, 2 kişi yaralandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de, yoldan çıkan beton mikserinin ağaca çarpması sonucu 2 kişi yaralandı.

Alınan bilgiye göre, S.G. idaresindeki 39 BG 598 plakalı beton mikseri, Edirne-Lalapaşa karayolunun 28. kilometresinde, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıktı.

Yol kenarındaki ağaçlara çarparak duran beton mikserinde sürücü S.G. ve yanında yolcu olarak bulunan M.G. yaralandı.

Yaralılar Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı. Yaralıların durumlarının iyi olduğu öğrenildi.

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