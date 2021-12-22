Edirne'de yük treninin çarptığı yaşlı adam hayatını kaybetti

EDİRNE (AA) - Edirne'de yük treninin çarpması sonucu ağır yaralanan yaşlı adam, tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi.

İstanbul-Edirne seferini yapan yük treninin Tunca Nehri yakınlarında çarptığı Hüseyin Lale (81), tedavi gördüğü Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde yapılan müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Lale'nin cenazesi otopsi için hastanenin morguna kaldırıldı.

Yük treni, dün öğle saatlerinde Demir Köprü mevkisine geldiği esnada, tren raylarının kenarından yürüyen Hüseyin Lale'ye yandan çarpmış, ağır yaralanan yaşlı adam sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılmıştı.

Kazanın ardından ifadeleri alınan makinistler V.E.Y. ve O.Ç. serbest bırakılmıştı.



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