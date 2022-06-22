Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 4 FETÖ ve PKK şüphelisi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de yasa dışı yollardan Yunanistan'a geçmeye çalışan 4 FETÖ ve PKK şüphelisi sınırda yakalandı.

Alınan bilgiye göre, güvenlik güçleri, Elçili köyü yakınlarında birinci derece askeri yasak bölgede düzenledikleri operasyonda, terör örgütü PKK şüphelileri C.Ö. ve E.O ile FETÖ şüphelileri Y.Y ve N.Z'yi yakaladı.

Haklarında arama kaydı bulunduğu ve Yunanistan'a kaçmaya hazırlandıkları belirlenen şüpheliler gözaltına alındı.

