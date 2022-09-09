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Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

09.09.2022 11:30 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 FETÖ şüphelisi yakalandı

EDİRNE (AA) - Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışan 5 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) şüphelisi yakalandı.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, yurt dışına kaçma hazırlığındaki FETÖ şüphelilerinin bulunduğu istihbaratı edinilen otomobili Uzunköprü ilçesinde durdurdu.

FETÖ üyeliğinden dosyaları bulunan otomobildeki S.Ç, V.Ç, S.Ö, H.B. ve E.E. yakalandı.

Otomobil sürücüsü O.G, göçmen kaçakçılığı yaptığı iddiasıyla gözaltına alındı.

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