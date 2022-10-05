Edirne'de Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 FETÖ üyesi tutuklandı

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Uzunköprü ilçesinde, Yunanistan'a kaçmaya çalışırken yakalanan 3 Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyesi tutuklandı.

Uzunköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, dün Yunanistan'a kaçmaya çalıştıkları otomobilde yakalanan FETÖ şüphelileri E.E, İ.A. ve R.C. ile otomobil sürücüsü Y.K'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

FETÖ üyeliğinden dosyaları bulunan meslekten ihraç edilen pratisyen hekim E.E, öğretmen İ.A. ve R.C. çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Otomobil sürücüsü Y.K. de göçmen kaçakçılığı suçundan tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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