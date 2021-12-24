YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'de Yunus Emre anma etkinlikleri kapsamında Ahmet Özhan konser verdi

Edirne'de Yunus Emre anma etkinlikleri kapsamında Ahmet Özhan konser verdi

24.12.2021 22:11 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de Yunus Emre anma etkinlikleri kapsamında Ahmet Özhan konser verdi

Edirne'de Yunus Emre anma etkinlikleri kapsamında Ahmet Özhan konser verdi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, sanatçı Ahmet Özhan, Yunus Emre'yi anma etkinlikleri kapsamında konser verdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı Güzel Sanatlar Genel Müdürlüğü Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu tarafından Trakya Üniversitesi Devlet Konservatuvarında "Yunus Emre Vefatının 700. Yılı Anma Etkinlikleri" konser programı düzenlendi.

Program sanat yönetmeni Yıldıray Öztürk eşliğindeki saz ekibinin konseriyle başladı.

Konserin ikinci bölümünde sanatçı Ahmet Özhan ve Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu sanatçıları 17 eseri icra etti.

Özhan, Yunus Emre ve Hacı Bektaş Veli'nin UNESCO vasıtasıyla tüm dünyada anılmasının büyük bir onur olduğunu ifade etti.

Konseri TBMM Kadın Erkek Fırsat Eşitliği Komisyonu Başkanı ve AK Parti Edirne Milletvekili Fatma Aksal, İl Kültür ve Turizm Müdürü Kemal Soytürk, Edirne Devlet Türk Müziği ve Rumeli Müzikleri Topluluğu Müdürü Gökçe Bahar Bahçe ve davetliler dinledi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Fiyatı 200 liraya ulaştı: Ürünlerini Avrupa'ya bile gönderiyor ama çırak yetiştiremiyor! Fiyatı 200 liraya ulaştı: Ürünlerini Avrupa'ya bile gönderiyor ama çırak yetiştiremiyor!
PARTNER "Ölmedim, yaşıyorum" "Ölmedim, yaşıyorum"
Edirne'de siyasi parti temsilcileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldıEdirne'de siyasi parti temsilcileri AA'nın "Yılın Fotoğrafları" oylamasına katıldı
Anahtar Kelimeler:
Edirne

Edirne Namaz Vakitleri 26 Aralık Pazar

İmsak
06:59
Sabah
08:32
Öğle
13:19
İkindi
15:36
Akşam
17:56
Yatsı
19:24

Edirne Nöbetçi Eczaneler26 Aralık Pazar

Kutlutaş Eczanesi
Merkez
Pirko Eczanesi
Merkez
Hayat Eczanesi
Enez
Derman Eczanesi
Havsa
Coşkun Eczanesi
Ipsala
Gökhan Eczanesi
Kesan
Sevil Eczanesi
Lalapasa
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

iPhone'da sürpriz koronavirüs detayı

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Yeni Malatyaspor, Fenerbahçe maçının hazırlıklarına başladı

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Dünyaca ünlü mağaraya sel engeli

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Adana'da ziyaretlerde bulundu

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül Adana'da ziyaretlerde bulundu

Bandırmaspor, İstanbulspor karşısında galibiyeti hedefliyor

Bandırmaspor, İstanbulspor karşısında galibiyeti hedefliyor

Tarihi Diyarbakır Surlarına "hassas" dokunuş

Tarihi Diyarbakır Surlarına "hassas" dokunuş

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.