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Edirne’de zincirleme kaza: Sıkışan tır sürücüsünü ekipler 2 saat boyunca kurtarmak için uğraştı

12.05.2023 07:40 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne gişelerinde kantar sırası bekleyen tırlara arkadan çarpan başka bir tırın sürücüsü, bulunduğu şoför mahallinde sıkıştı.

Edirne’de zincirleme kaza: Sıkışan tır sürücüsünü ekipler 2 saat boyunca kurtarmak için uğraştı

Sürücü, itfaiye ve sağlık ekiplerinin 2 saatlik mücadelesinin ardından kurtarıldı.

Kaza, gece saatlerinde İstanbul’dan Edirne’ye giriş gişeleri otoban yolunda meydana geldi.

Edinilen bilgiye göre, seyir halinde olan Mustafa Gedik idaresindeki 07 DBM 95 plakalı tır, gişelerde bulunan ve tonaj tartımı kantarında sıra bekleyen Mustafa Kemal Yanık yönetimindeki 31 AIM 050 plakalı tıra arkadan çarptı. Çarpmanın şiddetiyle yolda aynı şekilde sıra bekleyen Maroeli Andeni hâkimiyetindeki RTA 45140 yabancı plakalı tır ile başka bir tır aracı arka arkaya birbirlerine çarptı.

Meydana gelen 4 tırın karıştığı zincirleme kazada Mustafa Gedik şoför mahallinde sıkıştı. Kazanın olduğunu gören diğer sürücüler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi’ne bildirdi.

İhbar üzerine olay yerine jandarma polis, sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. İtfaiye ekiplerinin yaklaşık 2 saatlik zorlu çalışması sonucunda yaralı sürücü Gedik, sıkıştığı yerden çıkarılarak sağlık ekiplerine teslim edildi. İlk müdahalesi olay yerinde yapılan yaralı Gedik, ambulansla Trakya Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesine kaldırıldı.
“Ben durduktan 5 dakika sonra bu arkadaş arkadan bana çarpmış, ne olduğunu anlamadım”

Tır sürücüsü Mustafa Kemal Yanık, İstanbul’dan yükünü aldığı ve Polonya’ya götürmek üzere yola çıktığını ama yaşanan kazadan dolayı büyük üzüntü yaşadığını ifade ederek, “Edirne gişelerinde kantar sırası beklediğimiz yerde arkadan gelen tır benim aracıma çarptı. Arkadan çarpmasıyla benim aracım önümde duran tıra, önümdeki tırda en önde duran iki tıra çarptı. Emniyet şeridinde park halinde duruyorduk ama ne olduğunu anlamadık, bu sürücü arkadaşımız arkadan bize vurdu. Şuan bize çarpan araç sürücüsü tırda sıkıştı. İnşallah sağ salim çıkar ve bu durumu da atlatırız” dedi.
Kazayla ilgili çalışma başlatıldı.

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