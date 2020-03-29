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Edirne'deki bazı köyler tarım araçlarıyla dezenfekte ediliyor

EDİRNE HABERLERİ  | 29.03.2020 17:00 | Son Güncelleme

Edirne'deki bazı köyler tarım araçlarıyla dezenfekte ediliyor

EDİRNE (AA) - Edirne'nin Meriç ilçesindeki köylerde, traktörlerin arkasına takılan tarım araçlarından sokaklara dezenfektan püskürtülüyor.

Edirne Sağlık Müdürlüğüne bağlı "sıtma birimi ekibi" özel kıyafet giyerek kentin birçok noktasında ilaçlama çalışması yapıyor.

Kent merkezindeki apartmanlarda yönetimlerin aldığı kararla binalar ilaçlanırken köylerde de koronavirüse karşı tedbirler alınıyor.

Kentteki her mahallede belirli aralıklarla hoparlörlerden "Evde kal" çağrısı yapılıyor.

Meriç Kaymakamı Ekrem Güngör'ün talimatıyla ilçeye bağlı köylerde de ilaçlama çalışması gerçekleştiriliyor.

Muhtarların koordinesinde köylerde traktörlerin arkasına takılan tarım araçlarından sokaklara dezenfektan püskürtülüyor.

Ekipler, köy sakinlerine koronavirüsten korunma önlemlerini de anlatıyor.

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