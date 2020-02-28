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Edirne'deki düzensiz göçmen hareketliliği devam ediyor

EDİRNE HABERLERİ  | 28.02.2020 22:07 | Son Güncelleme

Edirne'deki düzensiz göçmen hareketliliği devam ediyor

EDİRNE (AA) - Avrupa'ya geçmek isteyen düzensiz göçmenlerin Edirne'ye gelişleri sürüyor.

Kentte dün gece saatlerinde başlayan düzensiz göçmen hareketliği devam ediyor.

Başta İstanbul olmak üzere Anadolu'nun pek çok kentinden Edirne'ye gelen düzensiz göçmenler, özellikle Yunanistan'la kara sınırının olduğu Karaağaç Mahallesi'ndeki Pazarkule Sınır Kapısı civarında bekliyor.

Tel çitle korunan alanın yakınında bekleyen göçmenlere, Yunan güvenlik güçleri geri çekilmeleri için zaman zaman ses bombası atıyor, araçlarının sirenini çalıyor.

Başlayan sağanak nedeniyle zor anlar yaşayan düzensiz göçmenler, yaktıkları ateşin etrafında ısınmaya çalışıyor.

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Anahtar Kelimeler:
Avrupa düzensiz göçmen Edirne

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