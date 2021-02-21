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Edirne'deki Fatih Köprüsü ağaç dalları ve kütüklerden temizlendi

21.02.2021 16:12 | Son Güncelleme:
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Edirne'deki Fatih Köprüsü ağaç dalları ve kütüklerden temizlendi

EDİRNE (AA) - Edirne'de, Tunca Nehri'nin debisinin artmasına bağlı olarak sürüklenen ağaç dalları ve kütüklerle gözleri dolan Fatih Köprüsü'nde İl Özel idaresi ekipleri temizlik çalışması yaptı.

Kentte, ay boyunca etkili sağanak ve kar yağışı, Tunca Nehri'nin su akış hızını artırdı.

Akışın hızlanması nedeniyle nehir yatağına yakın yerlerden sürüklenen büyük ağaç dalları ve kütükler, tarihi köprünün kemerlerine doldu, köprünün gözleri tıkanma seviyesine geldi.

İş makineleriyle temizlik çalışması yapan İl Özel İdaresi ekipleri, tarihi köprünün gözlerini temizledi.

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