YURTHABER

Bize Ulaşın BİZE ULAŞIN
  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'deki Kıyık Tabya'nın restorasyonunun ilk etabı 26 Mart'a bitirilecek

Edirne'deki Kıyık Tabya'nın restorasyonunun ilk etabı 26 Mart'a bitirilecek

AA AA
12.03.2024 10:06
Listeye Ekle
TAKİP ET Google News'i Takip Et

Balkan Savaşları'nda Edirne'nin önemli savunma hatlarından Kıyık Tabya'nın restorasyonunun ilk etabı 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü'ne kadar tamamlanacak.

Edirne müdafi Şükrü Paşa'nın kabri ve anıtının da yer aldığı tarihi alanda çalışmalar 2 etap halinde gerçekleştiriliyor.

Ekipler, çalışmaların ilk etabında anıt ve çevresinde düzenleme yapıyor.

Edirne Valisi Yunus Sezer, gazetecilere yaptığı açıklamada, birinci etap çalışmaların 26 Mart Balkan Şehitlerini Anma Günü'ne kadar tamamlanacağını söyledi.

Bakım ihtiyacı olan alanda Kültür ve Turizm Bakanlığının destekleriyle restorasyona başlandığını hatırlatan Sezer, "Çalışmalar hızlı şekilde devam ediyor. İnşallah 26 Mart'a kadar anıtın ve kabrin bulunduğu alanlar restore edilerek Balkan Şehitlerini Anma Günü törenlerine yetiştirilecek. Bir taraftan arka taraftaki tabyalarla ilgili proje ve maliyetleme çalışmaları devam ediyor. Ondan sonra da tabyaların restorasyonuna başlamayı planlıyoruz." dedi.

Sezer, kentteki tarihi yapıların restorasyonuna yönelik çalışmaların süreceğini dile getirdi.

KIYIK TABYA VE EDİRNE MÜDAFİ ŞÜKRÜ PAŞA HAKKINDA

Osmanlı-Rus ve Balkan Savaşları sırasında kentin savunulması için buradaki 35'e yakın tabyadan şehir merkezine en yakın mesafedeki Kıyık Tabya, 1867-1871 yılları arasında inşa edildi. Tabya, Edirne'nin savunmasında önemli rol oynadı.

Yaklaşık 3 bin metrekarelik kısmı Şükrü Paşa Anıt alanı, 1200 metrekarelik kapalı alanı nizamiye, koğuş, karargah, menfez yapıları, topçu ve pusu odaları ile yeşil alandan meydana gelen 34 bin metrekarelik tabya, Milli Savunma Bakanlığından Kültür ve Turizm Bakanlığı kullanımına verildi.

Vasiyeti gereği Şükrü Paşa'nın naaşı İstanbul Merkez Efendi Mezarlığı'ndan Edirne'ye getirilerek 24 Temmuz 1998'de tabyadaki anıt mezara konuldu.

Tabyada, Şükrü Paşa Anıtı 27 Temmuz 1998 yılında açıldı.

KENTİ 5 AY 5 GÜN SAVUNDU

Tarihi kayıtlara göre, 1857 yılında Erzurum'da doğan Mehmet Şükrü Paşa, Erzincan ve Almanya'daki askeri eğitiminin ardından İstanbul'daki askeri okullarda talim ile terbiye, balistik ve matematik öğretmeni olarak görev yaptı. 36 yaşında tuğgeneralliğe yükselen Şükrü Paşa, 1905 yılında Selanik'e sürgüne gönderildi.

1908 yılında İstanbul'a dönen Şükrü Paşa'nın mareşalliğe yükseltilen rütbesi, 2. Meşrutiyet'in ilanının ardından yapılan düzenlemelerle korgeneralliğe düşürüldü. Redif müfettişliği, Çanakkale Boğazı Muhafızlığı görevlerinde bulunan Şükrü Paşa, 1912 yılında Balkan Savaşları'nda Edirne Müstahkem Mevkii Komutanı olarak atandı.

1912-1913 yıllarındaki kuşatmaya karşı Edirne'yi 40 gün savunması emri verilen Şükrü Paşa, kıtlığa, açlığa, hastalığa ve pek çok olumsuzluğa rağmen kenti 5 ay 5 gün boyunca savunarak, askerlerinin başarısıyla tarihe geçti.

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Poşetini getirene ekmeği ucuza satan fırıncı çevre kirliliğine engel oluyorPoşetini getirene ekmeği ucuza satan fırıncı çevre kirliliğine engel oluyor
TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, TEKNOFEST'le yaşanan değişimi değerlendirdi:TÜBİTAK Başkanı Prof. Dr. Mandal, TEKNOFEST'le yaşanan değişimi değerlendirdi:
Elazığ’da camiler gül suyu ile yıkanıyorElazığ’da camiler gül suyu ile yıkanıyor
Anahtar Kelimeler:
restorasyon

Edirne Namaz Vakitleri 12 Mart Salı

İmsak
05:58
Sabah
07:24
Öğle
13:29
İkindi
16:45
Akşam
19:24
Yatsı
20:44

Edirne Nöbetçi Eczaneler12 Mart Salı

Erkan eczanesi
Kesan
Sevil eczanesi
Lalapasa
Yeni meriç eczanesi
Meric
Yavuz eczanesi
Uzunkopru
Süloglu eczanesi
Suloglu
Gölet eczanesi
Merkez
Saglam eczanesi
Merkez
Tümünü Göster
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER
İlginizi Çekebilir
Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

Malzemeler sizden, tarif bizden! En büyük yardımcınız olacak...

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

İç çamaşırıyla poz verince eleştiri yağdı! "Bu olmadı"

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

Sevilen markalarda büyük indirimler! Bahar Fırsatları'ndan öne çıkanları sizin için seçtik

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Komşusunu şikayet etti! "Yatak odası sesinden sinir krizi nasıl geçirilir?"

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Zayıflamak için bıçak altına yattı! Uyandığında gördüklerine inanamadı

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

Kullanıcılarından övgüler toplayan çok satan ayakkabıları sizin için seçtik

En Çok Aranan Haberler

Bildirim ikonu
WhatsApp Kanalına Katıl
Facebook'da Takip Et X'te Takip Et Instagram'da Takip Et Linkedin'de Takip Et Youtube'da Takip Et
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı RSS
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.