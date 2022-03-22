YURTHABER

  1. Haberler Haberler
  2. YURTHABER
  3. Edirne
  4. Edirne'deki konferansta Bosna Hersek'te yaşanan gelişmeler ele alındı

Edirne'deki konferansta Bosna Hersek'te yaşanan gelişmeler ele alındı

22.03.2022 13:18 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Jahja Muhasilovic: -"Batılı güçlerin ancak 1994 yılında savaşın Boşnakların lehine değişmeye başladığı bir noktada verdikleri savaşı bitirme ültimatomu ve kurmaya zorladıkları Boşnak-Hırvat Federasyonu, Dayton Anlaşması sürecini hazırlamıştır"

EDİRNE (AA) - Trakya Üniversitesi (TÜ) Balkan Araştırma Enstitüsü tarafından "Dayton Barış Anlaşması'ndan Günümüze Bosna Hersek ve Son Dönemde Yaşanan Siyasi Gelişmeler" konferansı düzenlendi.

Üniversiteden yapılan açıklamaya göre, çevrim içi gerçekleştirilen ve moderatörlüğünü Balkan Araştırma Enstitüsü Müdür Yardımcısı Doç. Dr. Ali Hüseyinoğlu'nun yaptığı konferansa konuşmacı olarak Uluslararası Saraybosna Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölüm Başkanı Dr. Öğretim Üyesi Jahja Muhasilovic katıldı.

Dr. Muhasilovic, 1992 yılında bağımsızlığın ilan edilmesi ve bu bağımsızlığın uluslararası arenada hızla tanınma sürecine girmesiyle birlikte bölgede yükselen Sırp milliyetçiliğinin, 1992-1995 yılları arasında sürecek savaşı başlattığını belirtti.

Sırp, Hırvat ve Krajina kuşatması arasında kalan Boşnaklara, silah ambargosundan en çok etkilenen taraf olarak savaşın verdiği hasara dikkati çeken Muhasilovic, "Batılı güçlerin ancak 1994 yılında savaşın Boşnakların lehine değişmeye başladığı bir noktada verdikleri savaşı bitirme ültimatomu ve kurmaya zorladıkları Boşnak-Hırvat Federasyonu, Dayton Anlaşması sürecini hazırlamıştır." ifadelerini kullandı.

Boşnak, Sırp ve Hırvat tarafları arasında 1995 yılının sonlarına doğru imzalanan Dayton Anlaşması'nı değerlendiren Muhasilovic, bu anlaşmanın neticesinde kurulan Bosna Hersek'in siyasi ve idari yapısı hakkında da bilgiler verdi.

Anadolu Ajansı ve İHA tarafından yayınlanan yurt haberleri Mynet.com editörlerinin hiçbir müdahalesi olmadan, sözkonusu ajansların yayınladığı şekliyle mynet sayfalarında yer almaktadır. Yazım hatası, hatalı bilgi ve örtülü reklam yer alan haberlerin hukuki muhatabı, haberi servis eden ajanslardır. Haberle ilgili şikayetleriniz için bize ulaşabilirsiniz

ANASAYFAYA DÖNMEK İÇİN TIKLAYINIZ
Sağlıklı uyku için "uyku hijyeni" uyarısıSağlıklı uyku için "uyku hijyeni" uyarısı
Arapapıştı Kanyonu'nda sular yeniden yükseldiArapapıştı Kanyonu'nda sular yeniden yükseldi
Eskişehir'de nevruz kutlaması yapıldıEskişehir'de nevruz kutlaması yapıldı

Edirne Namaz Vakitleri 22 Mart Salı

İmsak
05:41
Sabah
07:07
Öğle
13:26
İkindi
16:51
Akşam
19:34
Yatsı
20:55
Edirne ECZANELER
Edirne ATM’LER

İlginizi Çekebilir

Hitler’in elinden kurtuldu, Putin’den kaçamadı

Hitler’in elinden kurtuldu, Putin’den kaçamadı

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

Hayalinizdeki tatil gerçeğe dönüşsün!

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

İyi ki almışım diyeceğiniz zekice tasarlanmış araba ürünleri

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Marmaris tatilinizi güzelleştirecek 5 detay!

Kanser ve şeker hastalığına karşı etkili... Ödem atar, kabızlığı giderir!

Kanser ve şeker hastalığına karşı etkili... Ödem atar, kabızlığı giderir!

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Bütçeye uygun ve yüksek performanslı tablet arayanlara...

Geri Dön

En Çok Aranan Haberler

Uygulamada Aç
Son Dakika haber, spor, astroloji ve magazinden siyasete, ekonomiden finansa, seyahatten televizyon dünyasına bütün konuların tek adresi mynet.com; mynet.com haber içerikleri kaynak gösterilmeden alıntı yapılamaz, kanuna aykırı ve izinsiz olarak kopyalanamaz, başka yerde yayınlanamaz.
İletişim Yardım Üyelik Gizlilik Politikası Yasal Uyarı

Copyright © MYNET A.Ş. Telif Hakları MYNET A.Ş.'ye Aittir.