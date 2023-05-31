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Edirne'deki lisenin maskotları "İsmayıl" ve "Fatme"yi öğrenciler duvara resmetti

31.05.2023 11:37 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de bir lisenin öğrencileri okullarının önündeki direği yıllardır yuva edinen leylekleri sanat sokağı duvarına resmetti.

Yıldırım Mahallesi'ndeki Yıldırım Beyazıt Anadolu Lisesi önündeki direğe 2013'ten bu yana yuva yapan leyleklere öğrenciler Trakya şivesiyle "İsmayıl" ve "Fatme" adını verdi.

Okul yönetimi bu yıl, bahar ayları geldiğinde yolları gözlenen ve maskot haline gelen leylekleri lisenin "sanat sokağı" koridoruna resmetme kararı aldı.

Öğrenciler teneffüslerde pencereden gördükleri leylekleri öğretmenlerinin de katkılarıyla duvara çizdiler ve renklendirdi.

"OKULUMUZUN SEMBOLÜ HALİNE GELDİLER"

Okul müdürü Tolga Ersoy, AA muhabirine, her yıl bahar aylarında okula gelen leyleklerin öğrenciler için sevinç kaynağı olduğunu söyledi.

Leyleklere Trakya ağzıyla "İsmayıl" ve "Fatme" isimlerinin verildiğini aktaran Ersoy, "Okulumuzun sembolü olan ve 10 yıldır gelen leylekleri sanat sokağında bir anlamda ölümsüzleştirmek için öğrencilerimizin ve görsel sanatlar öğretmenimizin gayretiyle resmettik." dedi.

Leylekleri resmeden ekipte yer alan 11. sınıf öğrencisi Gülce Su Tuna da okulun maskotu olarak gördükleri leylekleri her yıl beklediklerini ifade etti.

Okulun sanat sokağına "İsmayıl" ve "Fatme"yi de eklemek istediklerini dile getiren Tuna, "Mart ayında yuvalarına geliyorlar. Bu zamanlarda da yavruları çıkıyor. Onların yollarını gözlüyoruz." diye konuştu.

Öğrencilerin sınıf öğretmeni Olcay Dal da her yıl bekledikleri leyleklerin bahar aylarında yine geldiğini belirterek, "Hem okulumuza hem de mahalleye ayrı bir neşe kattı. Onların gelmesi ayrı neşe yumurtadan yavruların çıkması ayrı neşe ve sevinç yaratıyor." ifadelerini kullandı.

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