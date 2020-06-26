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Edirne'deki "mor tarlalar"da hasat vakti

EDİRNE HABERLERİ  | 26.06.2020 15:56 | Son Güncelleme

Edirne'deki "mor tarlalar"da hasat vakti

EDİRNE (AA) - Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü'nün lavanta tarlalarında hasat başladı.

Enstitü görevlilerince mis kokulu tarlalardan hasat edilen lavantalar distilasyon ünitesine getiriliyor.

Lavanta yağı ve suyunun çıkarılması işleminin yapıldığı distilasyon aşaması için başlatılan hasat, 10 gün sürecek.

Çeşitli cinslerdeki lavantaların olduğu tarladaki bitkiler, belirli bir programa göre hasat edilecek.

Enstitünün araştırma ve geliştirme için ektiği lavantaların bir kısmı da gelişim noktasında incelenecek.

Trakya Tarımsal Araştırma Enstitüsü Müdürü Doç. Dr. Adnan Tülek, AA muhabirine yaptığı açıklamada, lavantadan elde edilen uçucu yağda kalitenin yakalanması için hasadın 10 günlük periyotta gerçekleştirileceğini söyledi.

Hasadın ardından distilasyon ünitesinde yağ çıkarma işlemi yapıldığını anlatan Tülek, şöyle konuştu:

"Ortalama dekar başına 4-10 kilogram uçucu yağ alınıyor. Lavantanın tıbbi, kozmetik sektörü gibi birçok kullanım alanı var. Bu anlamda en önemli üretici ülke Bulgaristan. Bulgaristan'daki yağ fiyatlarını takip ediyoruz. Fiyatlar çok değişken olmasına rağmen ortalama litresi 80 avro civarında diyebiliriz."

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