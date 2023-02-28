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Edirne'deki nehirler kuraklığa bağlı düşük seviyede akıyor

28.02.2023 11:10 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'de özellikle kış aylarında yüksek debileriyle zaman zaman taşkına neden olan Tunca ve Meriç nehirlerinin su seviyeleri, yaşanan kuraklığa bağlı olarak düştü.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünün Standart Yağış Rejimi Metodu'na göre kasım, aralık ve ocak aylarını orta kuraklıkta geçiren Edirne'de, sonbaharda olduğu gibi beklenen kış yağışları da istenen düzeyde gerçekleşmedi.

ORTALAMA ŞUBAT AYI YAĞIŞININ 7 KAT AZI YAĞDI

Şubat ayı yağış yıllık ortalaması 35,3 kilogram olan kentte bu yıl şubat ayı neredeyse yağışsız geçti. Bu ay Edirne'ye 5,2 kilogram yağmur düştü.

Yağışlar yer altı suları kadar nehirleri de etkiledi.

Geçen yıl aynı dönem saniyede 27 metreküp ölçülen Tunca Nehri debisi, bu yıl saniyede 6 metreküp seviyelerine düştü.

Kentin içinden geçen diğer nehir Meriç'te de geçen yıla oranla 4 kat düşüş var. Geçen yıl 277 metreküp/saniye seviyelerindeki nehir, bu yıl 69 metreküp/saniye seviyelerinde akıyor.

YAĞIŞ BEKLENİYOR

Tarımsal sulamada da kullanılan nehirlerin debisinin düşmesi özellikle çeltik üretimi yapan çiftçiyi de düşündürüyor.

Bugün ve yarın beklenen sağanağın kuraklık yaşanan bölge için can suyu olması bekleniyor.

Meteorolojik tahmine göre bugün ve yarın kentte sağanak bekleniyor.

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Anahtar Kelimeler:
Meriç Nehri kuraklık Tunca Nehri

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