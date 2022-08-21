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Edirne'deki operasyonda 138 bin 250 dolarlık sahte banknot ele geçirildi

21.08.2022 11:16 | Son Güncelleme: TAKİP ET Google News'i Takip Et

Edirne'deki operasyonda 138 bin 250 dolarlık sahte banknot ele geçirildi

Edirne'deki operasyonda 138 bin 250 dolarlık sahte banknot ele geçirildi

EDİRNE (AA) - Edirne'de düzenlenen operasyonda 138 bin 250 dolarlık sahte banknot, tabanca ve çok sayıda fişek ele geçirildi.

Edirne Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Şube Müdürlüğü ekipleri, yurt dışına sahte para götüreceği yönündeki ihbarı değerlendirerek şüphelinin otomobilinde arama yaptı.

Aramada, 138 bin 250 dolar sahte banknot ve 46 avro sahte madeni para ele geçirildi. Araçtaki diğer şüphelilerin ev ve otomobillerinde yapılan aramalarda tabanca ve çok sayıda fişek bulundu.

Olayla ilgili gözaltına alınan bir şüphelinin emniyetteki işlemleri tamamlandı. Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

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Edirne sahte para

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